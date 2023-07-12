Не останется безнаказанным: кто и зачем тормозит расследование терактов на «Северных потоках»

Диверсия произошла еще в сентябре прошлого года. Однако расследование произошедшего идет до сих пор.

Еще один открытый вопрос — расследование европейских стран по взрывам на «Северных потоках». Уже десять месяцев они безуспешно пытаются найти тех, кто даже не скрывается — исполнителей теракта. Не в силах повлиять на вялый поиск преступников даже ООН — Совбез организации откровенно игнорируют страны, на территории которых и были взрывы. Все подробности — в репортаже нашего корреспондента — Виктории Жильцовой.

Члены Совбеза ООН собираются на заседание по «Северным потокам», но представителей Дании, Швеции и Германии, стран в чьих водах и произошли взрывы на газопроводе, нет — хотя Россия запрашивала их участие. Расследование, о котором объявили эти три страны, вот уже почти десять месяцев идет ни шатко ни валко, и вместо результатов диверсии, на заседание передано лишь письмо — без конкретики и с откровенным враньём.

«Мало того, что в письме утверждается ложный тезис о том, что Россия якобы была проинформирована о ходе расследования, так еще и формулировки подобраны таким образом, что власти Дании, Швеции и ФРГ хотят подготовить членов Совбеза к тому, что не стоит ждать от их расследований конкретных результатов. Да и когда они будут завершены — сказать невозможно», — сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Несмотря на то что Россия наиболее пострадавшая сторона, власти трех стран отказываются от сотрудничества. Решить ситуацию могла бы независимая комиссия по расследованию взрывов на «Северных потоках», создание которой на Совбезе в марте предлагала Москва, но участники Совбеза не поддержали резолюцию. С жесткой критикой ход разбирательства на заседании на заседании сегодня выступили приглашенные американские журналисты. Джеффри Бродский с первого дня изучает инцидент — даже сам погружался на место взрывов.

«Я лично связался со следователями из Германии, Дании и Швеции и неоднократно просил их дать комментарии по поводу произошедшего. Неясно, почему они отказались опубликовать данные своего расследования. Швеция стала первой страной, которая проводила расследование на месте происшествия, участвовала в устранении обломков. Почему шведские следователи предприняли подобные действия, и какие данные о диверсии могли открыть эти материалы?» — сказал журналист Джеффри Бродский

Игнорируются и доказательства, представленные ветераном американской журналистики Сеймуром Хершем, который утверждает: диверсии на «Северных потоках» были совершены по прямой указке из Белого дома. По данным журналиста, во время учений НАТО на Балтийском море водолазы ВМС США заложили взрывчатку на газопроводы, а спустя три месяца ее дистанционно подорвали норвежцы. Обеим странам было это экономически выгодно — заменить российские поставки своим газом. Журналисты вспомнили и все угрозы из Вашингтона, которые предшествовали диве.

«Энтони Блинкен заявлял, что готов сделать все, чтобы воспрепятствовать завершению строительства „Северного потока-2“. Виктория Нуланд также отмечала, что если Россия вторгнется на Украину, то „Северный поток-2“ прекратит свое существование. Президент Байден заявлял, что „Северного потока-2“ не будет, заявив, что сделает все, чтобы он не был построен. После взрывов Блинкен и Нуланд положительно восприняли уничтожение трубопроводов», — говорит журналист Брюс Грин.

При этом многие аналитики отмечают: Вашингтон и Берлин делают все, чтобы пустить разбирательство по ложному следу. Информационной уткой называют статьи о самоучках-подводниках, которые совершили диверсию мирового класса, протащив все оборудование на небольшой яхте. По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, такое под силу лишь отлично подготовленным диверсантам.

«Недавно доминирующей стала еще одна выдумка. Мол, за атакой стояли украинские диверсанты, которые не стояли киевским режимом. Совет должен ясно дать понять, преступления против трансграничной инфраструктуры — не останутся безнаказанными», — сказал Небензя.

Россия продолжит поднимать вопрос о виновниках преступления на Совбезе ООН, может направить на место собственных следователей, отметил Небензя, комментируя еще одно заявление совместного письма Швеции, ФРГ и Дании, которые утверждают, что доступ к месту преступления якобы открыт.