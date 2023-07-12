Режим ЧС ввели в Краснодарском крае из-за погодных аномалий.
Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС
Три человека числятся пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Пострадавших и погибших нет.
Уточняется, что сейчас в регионе в усиленном режиме работают все спасательные службы. Всего привлечены порядка 300 человек и более 50 единиц техники.
«Для устранения последствий и помощи жителям в Туапсинский район направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. Везут всю необходимую технику: мотопомпы, пилы, илососы, комбинированную дорожную машину», — говорится в сообщении.
Из-за плохих погодных условий в Краснодарском крае ввели режим ЧС. Природные аномалии с начала июля разразились сразу в нескольких регионах страны. Например, в Магаданской области выпал первый июльский снег после сорокаградусной жары. А в Нижнем Новгороде больше суток не прекращался ливень.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что туристы из России оказались заблокированными в горах Индии из-за сильных ливней и наводнения.
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