Три человека числятся пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсинском районе

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 102 0

Режим ЧС ввели в Краснодарском крае из-за погодных аномалий.

Три человека числятся пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсинском районе

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Три человека числятся пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пострадавших и погибших нет.

Уточняется, что сейчас в регионе в усиленном режиме работают все спасательные службы. Всего привлечены порядка 300 человек и более 50 единиц техники.

«Для устранения последствий и помощи жителям в Туапсинский район направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. Везут всю необходимую технику: мотопомпы, пилы, илососы, комбинированную дорожную машину», — говорится в сообщении.

Из-за плохих погодных условий в Краснодарском крае ввели режим ЧС. Природные аномалии с начала июля разразились сразу в нескольких регионах страны. Например, в Магаданской области выпал первый июльский снег после сорокаградусной жары. А в Нижнем Новгороде больше суток не прекращался ливень.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что туристы из России оказались заблокированными в горах Индии из-за сильных ливней и наводнения.

Тема:
Погода
12 июл
Туристы из России оказались заблокированы в горах Индии
12 июл
МЧС: аномальная жара может согнуть рельсы в четырех федеральных округах России
12 июл
Бушует непогода: в Краснодарском крае ввели режим ЧС в нескольких районах
11 июл
Такого не было почти 200 лет: жара на Урале бьет исторические рекорды
11 июл
Грозовой кластер: когда жару в регионах сменят ураганы
10 июл
Под ударом стихии: в каких регионах России бушует непогода
10 июл
Погодный апокалипсис: на южные регионы России обрушились мощные ливни с ураганом
10 июл
Как выглядят улицы Сочи после мощного ливня — видео
10 июл
Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок
9 июл
Жители Москвы и центральной части России окажутся в «арктическом мешке»
+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.50
-0.99 99.68
-0.74
Не бойтесь выделяться из толпы: китайский совет дня на среду, 12 июля

Последние новости

13:16
«Работаю над собой ежедневно»: Полина Гагарина назвала свой главный недостаток
13:07
Чужой среди своих: фото Зеленского на саммите НАТО стало мемом
13:05
Подростки на Колыме скинули с моста беременную девушку, чтобы утопить и ограбить
12:49
«Как перчик в супе»: почему вызывать ревность у партнера опасно и недопустимо
12:46
«По тексту»: мог ли диктор перепутать Самару и Саратов в аэропорту Сочи
12:32
«Меняет ситуацию»: Песков оценил возможность применения РФ кассетных боеприпасов

Сейчас читают

Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой
Названа предварительная причина массового отравления детей в Оренбургской области
«Это мои дети»: Александр Домогаров в свой юбилей рассказал о главных достижения в жизни
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео