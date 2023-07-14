«Их уничтожили»: Россия имеет колоссальное преимущество над Украиной по числу танков

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Разведчик в отставке Скотт Риттер: Россия значительно превосходит Украину в количестве танков

«Их уничтожили»: Россия имеет колоссальное преимущество над Украиной по числу танков

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Тема:
Спецоперация

Американский специалист обратил внимание на то, что Украина сама ничего не производит.

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале U.S. Tour of Duty развеял все возможные домыслы о том, что Украина может совершить какой-либо прорыв благодаря западным поставкам техники.

«Украина даже близко не подошла к прорыву», — категорично заявил он.

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Эксперт обратил внимание на то, что Украина не производит ничего самостоятельно, а фактически сидит на шее у Запада.

«Сколько танков производит Украина? Ноль. Они получают все свои танки из заграничных источников. А что произошло с иностранными танками на передовой? Их уничтожили. У России, между тем, танков более чем достаточно», — эмоционально объяснил Риттер.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. В ответ на это страны запада фактически объявили России экономическую войну и вступили в конфликт на стороне Украины, поставляя Киеву вооружение и боеприпасы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили устроить выставку пораженной техники у посольств стран НАТО.

Тема:
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