Пропавшего при подтоплении на Кубани подростка нашли мертвым
Поиски 23-летней девушки между тем еще продолжаются.
Фото, видео: Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю / kubansledcom; 5-tv.ru
Подросток, который пропал во время подтопления в Туапсе, был найден мертвым. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«На берегу моря в поселке Майском обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка», — говорится в сообщении.
Известно, что до этого были обнаружены тела пропавших 19-летней девушки и 67-летнего мужчины. В машине «Нива» был обнаружен еще один местный житель на проселочной дороге, а на берегу моря в поселке Ольгинка полицейские нашли тело 73-летнего мужчины, личность которого в настоящее время установлена. Поиски 23-летней девушки продолжаются.
Сильный ливень смыл один из частных домов в поселке Тюменский в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. В тот момент в доме находились трое: 23 и 19-летние девушки, а также 15-летний подросток. Потоком воды смыло в море и машину местного жителя, он находился внутри салона авто в этот момент.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как тела еще двоих человек обнаружили в подтопленном Туапсе.
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