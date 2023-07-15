Заплатили 250 тысяч долларов за мучительную смерть: как погибли пассажиры «Титана»
Daily Mail: пассажиры батискафа «Титан» провели последнюю минуту своей жизни в мучениях
Фото: www.globallookpress.com / Paul Daly
Согласно данным от специалиста, смерть пассажиров батискафа была вовсе не мгновенной и безболезненной.
Пассажиры батискафа «Титан» перед своей гибелью страдали около минуты, а не умерли мгновенно, как писали СМИ. Такую жуткую информацию сообщил испанский эксперт по субмаринам Хосе Луис Мартин в беседе с изданием Daily Mail.
По версии специалиста, причиной трагедии стал отказ бортового питания на глубине примерно 1 700 метров. После этого началось самое страшное.
Сначала в батискафе отключилось электричество, пассажиры «Титана» оказались в кромешной тьме. Затем батискаф камнем пошел на дно.
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Пассажиров батискафа бросило в носовую часть. В полной темноте, испытывая перегрузки из-за изменения давления, пятеро человек были словно скомканы в клубок. Не исключено, что кто-то из них сломал что-то при падении. «Титан» камнем пошел ко дну и падал еще около километра вниз. Все это время пассажиры, превратившись в клубок, ждали смерти. Это продолжалось от 48 до 71 секунды.
А после глубоководное давление смяло батискаф, как консервную банку.
Был одержим «Титаником»: пассажир батискафа предсказал свою смерть 24 года назад
Батискаф «Титан» направлялся к затонувшему в 1912 году «Титанику». Он пропал с радаров в день погружения — 18 июня. Внутри глубоководного аппарата находились пять человек. На поиски были брошены силы флота и авиации нескольких стран.
Ранее 5-tv.ru писал, что компания OceanGate приостановила все операции после взрыва батискафа «Титан».
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