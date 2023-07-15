Минобороны: российские бойцы отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении

Всего в ходе боевых действий потери противника составили до 315-ти украинских военнослужащих.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные успешно отразили на донецком направлении 17 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), а потери противника составили до 315 боевиков. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в очередном брифинге.
«В районах населенных пунктов Торское в ДНР и Макеевка в ЛНР отражены две атаки противника», — заявил Конашенков.
Также он добавил, что атаки происходили в районах населенных пунктов Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской народной республики.
«В Курдюмовке была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — добавил Конашенков.
Всего в ходе боевых действий потери противника составили до 315-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Д-30».
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Зеленский скрывает реальные потери ВСУ.
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