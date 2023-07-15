«Мясные штурмы»: боевики ВСУ обезвреживают минные поля собственными телами

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Рогов: солдаты ВСУ обезвреживают минные поля собственными телами

«Мясные штурмы»: боевики ВСУ обезвреживают минные поля собственными телами

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Украинский кризис

Киевский режим отправляет своих солдат на убой, и это признают уже мировые СМИ.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает использовать тактику «мясных» штурмов, пытаясь прорвать оборону российских войск в Запорожской области. Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов изданию KP.RU.

«Даже в эфире „Радио Свобода“* было озвучено непосредственно то, что разминирование производится ногами — то есть, боевики ВСУ идут вперед, взрываются и следующие за ними отправляются. Таким образом, смерть за смертью, разминируются территории минных полей», — пояснил Рогов.

Он подчеркнул, что даже антироссийские западные СМИ признают, что киевский режим отправляет своих солдат на убой, поэтому эти данные нельзя называть «кремлевской пропагандой».

О «рекордных потерях» украинской стороны при попытках атаковать российские позиции в Запорожской области и прорвать их оборону на васильевском направлении сообщалось и ранее. При столкновении с российскими силами боевики ВСУ гибнут целыми взводами под артиллерийским, минометным и пулеметным огнем.

На днях президент РФ Владимир Путин сообщил, что сначала анонсированного контрнаступления ВСУ противник потерял 311 танков, в том числе много немецких Leopard. А западные аналики отмечают, что Киев намеренно скрывает колоссальные потери личного состава.

Ранее 5-tv.ru писал, что по Зеленскому был нанесен мощный удар из-за слабых систем ПВО.

* — СМИ, признанное в РФ иноагентом.

Тема:
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