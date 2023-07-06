«Небо закрыть не могут»: по Зеленскому был нанесен мощный удар из-за слабых систем ПВО
Экс-советник Кучмы Соскин: слабость систем ПВО Украины перед РФ нанесла удар по Зеленскому
Фото: www.globallookpress.com / Filip Singer
Российские ракетные удары бьют не только по стратегическим объектам Киева, но и по авторитету украинского руководства.
Бывший советник экс-главы Украины Олег Соскин сообщил о нанесении серьезного удара по действующему президенту страны Владимиру Зеленскому из-за слабости систем ПВО перед российским оружием. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
По словам Соскина, защитить страну не помогают даже произведенные на Западе системы противовоздушной обороны Patriot или Iris. Он отметил, что это гол в ворота, в первую очередь, Зеленского.
«Система ПВО абсолютно вся пробитая. Небо они закрыть не могут», — прокомментировал экс-советник Леонида Кучмы.
Соскин считает, что в сложившейся ситуации глава Незалежной уже ничего не может предпринять. Зеленский не в силах обеспечить безопасность ни военной инфраструктуре страны, ни своему самолюбию. По словам эксперта, ракетные удары ВС РФ больно бьют по авторитету украинского руководства.
Вооруженные силы РФ с 10 октября начали регулярно наносить удары по критическим объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. Глава государства Владимир Путин назвал действия российской армии ответными мерам на теракты, которые Украина совершила в России, в частности на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ не могут разгадать секрет российских бомб, прорвавших их оборону.
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