Движемся к победе! Лучшее видео из зоны СВО за день

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Минобороны РФ показало новые кадры работы артиллеристов из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают спецоперацию с февраля прошлого года, с каждым днем все дальше оттесняя украинских боевиков от Донбасса.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Артиллерия российских бойцов вместе с бравыми десантниками не дает закрепиться украинским нацистам на левом берегу Днепра. Наши солдаты смело ведут борьбу расчетами гаубиц «Гиацинт-Б», попадая точно в цель по огневым позициям боевиков. Российская армия вовремя проводит разведку в воздухе и вскрывает замаскированные позиции ВСУ, через несколько секунд открывает огонь. задача выполнена, снаряды попали точно в цель.

А на ореховском направлении подразделения украинских националистов несколько суток подряд пытаются прорвать линию обороны в зоне ответственности 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. Но все это безуспешно — российская артиллерия беспрерывно уничтожает бронетехнику — начиная от «Леопардов», заканчивая БМП Bradley.

Тема:
Спецоперация
17 июл
Актриса Ксения Алферова высказалась об уехавших из России артистах
17 июл
ВС России активно наступают на трех направлениях
17 июл
«Путин — стратег»: в США объяснили, почему Россия не станет воевать с Польшей
17 июл
«Зеленский, хватит!» — Трамп рассказал свою версию завершения конфликта на Украине
16 июл
На Украине признали активное наступление сил РФ на купянском направлении
16 июл
Путин положительно оценил ход СВО и отметил, что противник не имеет успеха
16 июл
Борьба за мирное небо: что сейчас происходит на краснолиманском направлении
16 июл
Украинских пилотов готовятся учить летать на F-16 в ЕС: «Нужна пара недель»
16 июл
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Запорожской области
16 июл
«Заглянуть вовнутрь»: Путин заявил о планах РФ изучать трофейную западную технику
+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Подумай дважды: китайский совет дня на понедельник, 17 июля

Последние новости

6:11
Актриса Ксения Алферова высказалась об уехавших из России артистах
6:00
Движемся к победе! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:58
Из-за ЧП на Крымском мосту открыто передвижение по маршруту по новым регионам РФ
5:53
Яна Чурикова чудом не пострадала на съемках «Фабрики»: «Упал световой прибор
5:35
Финляндия столкнется с серьезными проблемами из-за вступления в НАТО
5:17
Глава Крыма Аксенов просит воздержаться от поездок через Крымский мост

Сейчас читают

Григорий Лепс в день рождения рассказал, как изменились его мечты
Мот приехал поздравить Лепса даже после получения «бандитской пули»
Чудесное спасение: в Тихом океане моряк с собакой три месяца дрейфовали на лодке
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео