Атака Украины на Крымский мост: хронология событий

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 331 0

Два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост

Атака Украины на Крымский мост: хронология событий

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба НАК

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Тема:
Теракт на Крымском мосту

Террористический режим снова атаковал гражданский объект — погибли мирные люди. Чудом выжить смог лишь ребенок.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника повредили Крымский мост. 5-tv.ru узнал все подробности произошедшего.

Глазами очевидцев

Первый звонок в экстренные службы поступил в 03:22. Мужчина сообщил, что на 146-м километре Крымского моста «что-то взорвалось».

Уже через минуту раздался второй звонок от очевидца, который увидел, как взорвался автомобиль. Позже выяснится, что внутри была семья, двое членов которой, к сожалению, не выжили.

В 03:24 еще один мужчина сообщил, что взрыв произошел со стороны Тамани, и теперь там погас свет. Еще через минуту в экстренные службы позвонила женщина, которая также услышала два взрыва у моста.

Заметили произошедшее и в Керчи — чуть позже, в 03:44 очевидцы сообщили, что пролет моста опустился примерно на 50 сантиметров, а затем и вовсе упал в воду.

Двое погибших и пострадавший ребенок

В это время экстренные службы уже ехали к месту происшествия. Первая страшная новость — погибла семейная пара, которая везла дочь на отдых. Несовершеннолетнего ребенка удалось вытащить из машины и доставить в больницу с черепно-мозговой травмой. В настоящий момент ребенок находится в больнице. Ей оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Семья была родом из Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков пообещал, что окажет всю необходимую помощь девочке, в одночасье оставшейся сиротой.

Реакция властей

Официально о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту первым сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошел инцидент.

Позже в Национальном антитеррористическом комитете РФ (НАК) произошедшее признали терактом и выяснили, что атака производилась с помощью двух украинских беспилотных надводных аппаратов. На месте ЧП работает группа по расследованию особо важных дел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали теракт на Крымском мосту.

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