Куда обращаться застрявшим в Крыму туристам. Полная инструкция

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 23 0

Из-за ЧП на Крымском мосту отельеры Крыма готовы безвозмездно продлить проживание туристов

Куда обращаться застрявшим в Крыму туристам. Полная инструкция

Фото: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Теракт на Крымском мосту

Где отдыхающие могут найти всю актуальную информацию?

Из-за ЧП на Крымском мосту большое количество туристов столкнулось с трудностями при выезде с полуострова. Издание URA.RU собрало информацию о том, куда можно обратиться.

Так, местные арендодатели безвозмездно продлевают проживание людей, которые временно застряли на курортах. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский подчеркнул, что опоздавшим туристам вернут деньги.

При этом в связи с ситуацией запрещается штрафовать туристов за опоздание при заселении. Путешественникам советуют обратиться в компании для выбора альтернативных вариантов отдыха.

В Абхазии, Анапе и Геленджике доступно достаточное количество мест для размещения. Около 20 тысяч человек должны выехать из Крыма и примерно столько же планировали отправиться на полуостров в ближайшие дни.

Гостям рекомендуют избегать поездок по Крымскому мосту, а также выбирать другие наземные маршруты через новые регионы России. Для получения оперативной информации о ситуации можно обратиться по номерам горячих линий Минкурортов Республики Крым — 8 800 511-80-18 и «Гранд Сервис Экспресс» — 8 800 775-54-53.

Также аккаунты организаций есть в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Актуальная информация доступна в официальных аккаунтах главы Крыма Сергея Аксенова в Telegram и «ВКонтакте».

Мощный взрыв на Крымском мосту прогремел рано утром 17 июля. В результате урон получил автомобиль, в котором передвигалась семья: погибли женщина и мужчина, а их ребенка срочно доставили в больницу.

В НАК заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru писал, что режим временно опасного района введен в северо-западной части Черного моря.

Тема:
Теракт на Крымском мосту
17 июл
В Херсонской области усилят меры безопасности для сухопутного коридора в Крым
17 июл
«Их трудно заметить»: что известно о беспилотниках, ударивших по Крымскому мосту
17 июл
Атака Украины на Крымский мост: хронология событий
17 июл
«Это словами не передать»: что известно о погибшей на Крымском мосту паре
17 июл
Режим временно опасного района введен в северо-западной части Черного моря
17 июл
«Стали глумиться»: в МИД ответили на реакцию Киева после теракта на Крымском мосту
17 июл
«Знаем причину»: Песков прокомментировал теракт на Крымском мосту
17 июл
С девочкой, пострадавшей на Крымском мосту, работают психологи: подробности
17 июл
В СКР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту
17 июл
«Все признаки»: Захарова назвала причастных к атаке на Крымский мост
+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Подумай дважды: китайский совет дня на понедельник, 17 июля

Последние новости

18:37
Гороскоп новолуния в Раке: как изменится жизнь у каждого знака зодиака с 17 июля
18:32
Пытались спрятать: «Ланцет» уничтожил командно-штабную машину боевиков в зоне СВО
18:26
«Нарушается толерантность»: может ли тяга к сладкому вызвать рак как у Жанны Фриске
18:13
Пособия по беременности: как их правильно рассчитать и получить
18:04
Чемпионат креативных идей для развития медиабизнеса стартует в РФ: какие правила?
17:53
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Орловский

Сейчас читают

До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску
Время пришло: пожилого актера Ивана Краско переводят в другое отделение
Житель Москвы решил превратиться в женщину и умер в запертой квартире
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео