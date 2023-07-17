Куда обращаться застрявшим в Крыму туристам. Полная инструкция

Где отдыхающие могут найти всю актуальную информацию?

Из-за ЧП на Крымском мосту большое количество туристов столкнулось с трудностями при выезде с полуострова. Издание URA.RU собрало информацию о том, куда можно обратиться.

Так, местные арендодатели безвозмездно продлевают проживание людей, которые временно застряли на курортах. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский подчеркнул, что опоздавшим туристам вернут деньги.

При этом в связи с ситуацией запрещается штрафовать туристов за опоздание при заселении. Путешественникам советуют обратиться в компании для выбора альтернативных вариантов отдыха.

В Абхазии, Анапе и Геленджике доступно достаточное количество мест для размещения. Около 20 тысяч человек должны выехать из Крыма и примерно столько же планировали отправиться на полуостров в ближайшие дни.

Гостям рекомендуют избегать поездок по Крымскому мосту, а также выбирать другие наземные маршруты через новые регионы России. Для получения оперативной информации о ситуации можно обратиться по номерам горячих линий Минкурортов Республики Крым — 8 800 511-80-18 и «Гранд Сервис Экспресс» — 8 800 775-54-53.

Также аккаунты организаций есть в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Актуальная информация доступна в официальных аккаунтах главы Крыма Сергея Аксенова в Telegram и «ВКонтакте».

Мощный взрыв на Крымском мосту прогремел рано утром 17 июля. В результате урон получил автомобиль, в котором передвигалась семья: погибли женщина и мужчина, а их ребенка срочно доставили в больницу.

В НАК заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru писал, что режим временно опасного района введен в северо-западной части Черного моря.