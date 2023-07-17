Режим временно опасного района введен в северо-западной части Черного моря

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 118 0

В МИД России объяснили, с чем связано решение.

Режим временно опасного района введен в северо-западной части Черного моря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Алексей Рамм

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Режим временно опасного района введен в северо-западной части Черного моря. Такое заявление сделали в МИД России.

В ведомстве отметили, что также, в числе прочего, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.

Все эти решения были приняты после саботажа в реализации Стамбульских соглашений со стороны иностранных партнеров страны. Не оправдавшая своего гуманитарного предназначения зерновая сделка потеряла всякий смысл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зерновая сделка, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вошла в историю. Между тем, он не теряет надежды обсудить продление договора с главой России Владимиром Путиным.

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