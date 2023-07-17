«Их трудно заметить»: что известно о беспилотниках, ударивших по Крымскому мосту

Как устроены эти беспилотники и есть ли способы борьбы с ними?

Надводные беспилотники, которыми в том числе был атакован Крымский мост, Украина в основном получает из Великобритании. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Первые беспилотники просто напоминали (внешне — Прим. ред.) катер, который следовал к цели по определенному маршруту, который закладывался в память компьютера этого беспилотника и координировался по GPS. А, непосредственно, последнее поколение, — они притоплены: то есть, они идут наполовину под водой, чтобы их трудно было заметить», — отметил специалист.

За счет того, что это фактически катер, на нем можно разместить большое количество взрывчатки, добавил Кнутов. В случае с Крымским мостом расчет, допустил эксперт, делался на то, что беспилотники повредят дорожное полотно.

Дело в том, что опоры конструкции выдержат даже удар корабля, пояснил он. В итоге потребуется как ремонт моста, так и усиление мер безопасности на нем, считает специалист.

Так, необходим контроль за объектами на воде, осуществляемый с помощью радиолокационных станций. Однако многие БПЛА уже изготавливаются из композитных материалов, что осложняет процесс их обнаружения, уточнил эксперт.

«Второй момент — непосредственно, контроль, поражение их из оружия. Малокалиберные пушки — как правило, за счет них идет уничтожение», — сказал Кнутов.

При этом наличие систем GPS позволяет бороться с беспилотниками за счет систем радиоэлектронной борьбы. Эксперт допустил, что дата для теракта была выбрана Украиной неслучайно.

Так, 17 июля завершается срок действия зерновой сделки. Вероятно, Киев пытается спровоцировать Москву на ее прекращение таким решением, резюмировал Кнутов.

Мощный взрыв на Крымском мосту прогремел рано утром 17 июля. В результате урон получил автомобиль, в котором передвигалась семья: погибли женщина и мужчина, а их ребенка срочно доставили в больницу.

В НАК заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о теракте.