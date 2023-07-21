Тотал блэк лук: Елена Блиновская прибыла в Пресненский суд

Следствие просит продлить ей домашний арест.

Российский блогер Елена Блиновская приехала в Пресненский суд Москвы. Об этом сообщают СМИ и Telegram-каналах.

Судя по комментариям журналистов, она прошла мимо, отказавшись от любых комментариев. На видеокадрах видно, как знаменитость на этот раз выбрала для похода в суд тотал блэк лук: черный строгий пиджак, черная плиссированная юбка и черные туфли-лодочки. Также Блиновская дополнила свой образ темными очками. Также, похоже, что блогер сделал себе новую стрижку.

Елена Блиновская является фигурантом громкого дела о неуплате налогов почти на миллиард рублей. Кроме того, ей вменяют отмывание денежных средств. Супруга знаменитости считают пособником в данном деле, а также обвиняемым в легализации преступных денег.

По версии следствия, в период с 2019-го по 2021 год Блиновская «дробила» своих доходы для их занижения, а часть имущества переписала на мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом по делу о неуплате налогов.