Тотал блэк лук: Елена Блиновская прибыла в Пресненский суд
Блогер Елена Блиновская прибыла в Пресненский суд Москвы на заседание
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Следствие просит продлить ей домашний арест.
Российский блогер Елена Блиновская приехала в Пресненский суд Москвы. Об этом сообщают СМИ и Telegram-каналах.
Судя по комментариям журналистов, она прошла мимо, отказавшись от любых комментариев. На видеокадрах видно, как знаменитость на этот раз выбрала для похода в суд тотал блэк лук: черный строгий пиджак, черная плиссированная юбка и черные туфли-лодочки. Также Блиновская дополнила свой образ темными очками. Также, похоже, что блогер сделал себе новую стрижку.
Елена Блиновская является фигурантом громкого дела о неуплате налогов почти на миллиард рублей. Кроме того, ей вменяют отмывание денежных средств. Супруга знаменитости считают пособником в данном деле, а также обвиняемым в легализации преступных денег.
По версии следствия, в период с 2019-го по 2021 год Блиновская «дробила» своих доходы для их занижения, а часть имущества переписала на мужа.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом по делу о неуплате налогов.
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