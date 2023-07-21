«Разочарование растет»: как на Украине назревает общественный конфликт
Politico: недовольство в рядах ВСУ может спровоцировать общественные конфликты на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko
Правительству необходимо больше думать о справедливом распределении сил.
В скором времени на Украине может возникнуть серьезный общественный конфликт из-за напряженности в Вооруженных силах. Об этом рассказал военный медик ВСУ в интервью изданию Politico.
«Я не могу скрыть тот факт, что в рядах растет разочарование и некоторые солдаты начинают задаваться вопросом, почему одни украинцы воюют, а другие нет», — сказал информатор.
Он также добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству необходимо больше думать о справедливом распределении сил в конфликте. Например, чтобы каждый вносил свой вклад, а не просто говорил, что безоговорочно верит в ВСУ.
Иначе, по мнению медика, общество всколыхнется и начнется бунт. Более того, на данный момент главной проблемой ВСУ являются усталость и эмоциональное истощение.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Зеленский боится переговоров США и России.
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