В Крыму сообщили о попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты инфраструктуры

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 139 0

Жителей и гостей Республики просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В Крыму сообщили о попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты инфраструктуры

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

В Крыму сообщили о попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты инфраструктуры. Глава Республики Сергей Аксенов информацию подтвердил, при этом попросив жителей и гостей региона сохранять спокойствие.

«Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы», — добавил Аксенов, опубликовав заявление в личном Telegram-канале.

В заключение глава Крыма попросил людей доверять исключительно официальным данным, напомнив о большом количестве фейков.

«Лобовые атаки»: что еще могут сделать ВСУ в неудачном контрнаступлении

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ показало кадры работы расчета «Мста-С» на купянском направлении.

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