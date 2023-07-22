«Лобовые атаки»: что еще могут сделать ВСУ в неудачном контрнаступлении
Telegraph: Украине остается лишь вести лобовые атаки на укрепленную оборону России
Фото: Reuters / STRINGER
Положение ВСУ делает Киев уязвимым для изменений в мнении Запада.
Единственными возможными вариантами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контрнаступлении являются лобовые атаки. Об этом сообщает полковник британской армии Ричард Кемп в интервью The Telegraph.
Главный вопрос — сможет ли Украина в течение многих месяцев или лет вести атаки на одни из самых обширных систем военных оборонительных сооружений, которые когда-либо видел мир. По словам Кемпа, такая стратегия всегда критиковалась военными теоретиками, однако в своем нынешнем положении у Украины есть время пофилософствовать.
При это, британский эксперт отмечает, что силы российской армии все еще не собираются отступать.
Именно из таких положений вещей, Киев все больше уязвим для изменений в мнении Запада.
«Это то, о чем должен знать президент Зеленский; и что, возможно, вызывает большой ужас», — заключил полковник.
О начале украинского наступления было официально объявлено 4 июня. Президент России Владимир Путин отмечал — успехов у ВСУ нет ни на одном из направлений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также указывал в своих выступлениях, что ВСУ потеряли более 26 тысяч боевиков за неполные два месяца, а также тысячи единиц боевой техники.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Белом доме заявили о значительных потерях ВСУ в ходе контрнаступления.
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