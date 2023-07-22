Городские службы устраняют последствия аварии с кипятком в московском ТЦ
ЧП произошло в комплексе «Времена года». Предварительно, госпитализировано пять человек.
Фото: 5-tv.ru
Городские службы устраняют последствия аварии с кипятком в московском ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. Об этом сообщили в ПАО «Московская объединенная энергетическая компания». ЧП произошло около часа назад.
«Городские службы проводят работы по адресу: Кутузовский проспект, д. 48, стр. 1 (ТЦ „Времена года“) по устранению вытекания горячей воды, произошедшего на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру», — передает агентство городских новостей «Москва».
По последней информации от осведомленного источника 5-tv.ru, в результате аварии есть один погибший. Человек был заблокирован и не смог самостоятельно выбраться.
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