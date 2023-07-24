Командующий группировкой «Центр» дал прогноз по контрнаступлению ВСУ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 418 0

Командующий группировкой «Центр» Мордвичев: ВСУ смогут наступать только до конца лета

Командующий группировкой «Центр» дал прогноз по контрнаступлению ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис Украинское контрнаступление Спецоперация

По словам генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, у украинских боевиков уже закончились снаряды, подходящие для наступательных действий.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут продолжать контрнаступление до конца августа и после перерыва, предположительно, к весне, бросят попытки прорвать оборону. Такой прогноз дал командующий российской группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире одного из федеральных телеканалов.

По его словам, украинские боевики стали чаще использовать предоставленные странами НАТО боеприпасы со шрапнелью в боях. Однако такие снаряды не подходят для наступательных действий и не дают ожидаемого эффекта. Мордвичев заметил, что спасают ВСУ только бронезащита и «шумные, пыльные, элементарные старые дедовские методы фортификации».

«Для наступления у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится», — добавил он.

Генерал-лейтенант также заявил, что украинская армия исчерпала запасы 150-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов, а кассетные боеприпасы в сравнении с ними не так уместны при наступлении. Поэтому, в том числе, усилия ВСУ не оказываются результативными.

Украинское контрнаступление было официально объявлено 4 июня. В бой пошли подготовленные экспертами НАТО бригады ВСУ на нескольких направлениях. Спустя месяц глава Минобороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что своих целей киевский режим не достиг и потерял при этом более 26 тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин озвучил потери личного состава ВСУ за период контрнаступления.

Тема:
Украинский кризис
23 июл
Понадобится время: Блинкен назвал сроки поставки Украине истребителей F-16
23 июл
«Они видят жестокий тупик»: в США признали огромные потери ВСУ
23 июл
Немецкий политик раскрыл план Запада по уничтожению славянского народа
23 июл
В США предложили открывать огонь по кораблям ВМФ России в Черном море
23 июл
Новая тактика ВСУ провалилась и грозит Украине колоссальными потерями
23 июл
Запорожский военком ВСУ стал «инвалидом», чтобы не ехать на фронт
20 июл
Украинские СМИ: в Одессе и Сумской области дважды за ночь прогремели взрывы
20 июл
Украинская пресса сообщает о взрывах в Сумах
20 июл
В Великобритании раскрыли истинное предназначение Украины
16 июл
Военный эксперт подсчитал боевые потери ВСУ с начала спецоперации на Украине
+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

9:11
Задержан главный инженер ТЦ «Времена года», где при прорыве трубы погибли четыре человека
9:00
На иностранном гражданском судне, следовавшем в РФ, нашли следы взрывчатки
8:51
Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма
8:41
Названа катастрофическая ошибка Байдена в отношении России
8:34
Сергей Аксенов: над Крымом сбили и подавили 11 беспилотников
8:20
В Иркутской области школьник попал в больницу после удара молнии в баню

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
Анастасия Волочкова заявила, что у ее популярности нет срока годности
Джонни Депп потерял сознание перед концертом и попал в больницу в Будапеште
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео