Град пробил нос летевшего из Милана в Нью-Йорк самолета
Лайнер совершил экстренную посадку в Риме.
Фото: www.globallookpress.com / RoÂ¼diger WoÂ¶lk via www.imago-i
Летевший из Милана в Нью-Йорк самолет авиакомпании Delta Air Lines совершил экстренную посадку в Риме. Всему виной — непогода. Как сообщает издание Corriere della Sera, сильный град пробил нос воздушного судна. Также повреждения получили часть крыльев и один двигатель.
Инцидент произошел вскоре после взлета. Вынужденная посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что птица попала в фюзеляж самолета, летевшего из Новокузнецка в Москву. Инцидент произошел при влете. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Новосибирске.
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