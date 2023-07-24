Град пробил нос летевшего из Милана в Нью-Йорк самолета

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 58 0

Лайнер совершил экстренную посадку в Риме.

Град пробил нос летевшего из Милана в Нью-Йорк самолета

Фото: www.globallookpress.com / RoÂ¼diger WoÂ¶lk via www.imago-i

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Погода

Летевший из Милана в Нью-Йорк самолет авиакомпании Delta Air Lines совершил экстренную посадку в Риме. Всему виной — непогода. Как сообщает издание Corriere della Sera, сильный град пробил нос воздушного судна. Также повреждения получили часть крыльев и один двигатель.

Инцидент произошел вскоре после взлета. Вынужденная посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что птица попала в фюзеляж самолета, летевшего из Новокузнецка в Москву. Инцидент произошел при влете. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Новосибирске.

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