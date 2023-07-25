Ушли на годы вперед: как Россия превзошла Украину и Запад в радиоэлектронной борьбе

За счет чего Москве удалось получить еще одно преимущество в зоне СВО?

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) превосходят не только украинские, но и многие западные. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Евгений Михайлов.

«Вы знаете, то, что на Украине признали превосходство российских РЭБ, это неудивительно. Американцы уже давно открыто заявляют о превосходстве российских средств радиоэлектронной борьбы над их собственными средствами», — сказал эксперт.

Дело в том, пояснил он, что даже в в 1990-е и 2000-е годы, когда США прекратили серьезно развивать свои средства РЭБ, Россия продолжала их усовершенствовать. Среди наиболее примечательных отечественных образцов техники специалист выделил «Красуху», «Дивноморье» и «Самарканд».

Так, например, «Красуха-4» покрывает порядка 300 километров. Он борется как с каналами связи в принципе, так и с беспилотниками.

Михайлов вспомнил историю, как один американский генерал был вынужден уволиться из армии после безуспешных попыток атаки российской базы в Сирии, которую защищал комплекс «Красуха-4». В целом Россия на многие годы вперед ушла по разработкам этого типа вооружения, подчеркнул он.

Американцы в последние годы вкладывают миллиарды средств в разработку возможностей противодействия российским средствам. Однако у них ничего не получается: где есть отечественные средства РЭБ, у врага нет результата, убежден политолог.

В связи с этим звучащие с Украины и Запада признания о превосходстве средств России — лучшее доказательство того, что Москва обыграла их по всем параметрам, подчеркнул Михайлов.

Единственный нюанс, по его мнению, заключается в нынешней нехватке таких средств. Однако индустрия ВПК работает в три смены, а также происходит определенная переориентация экономики, что позволит исправить недочеты и одержать победу в спецоперации, заключил он.

Недавно представитель украинских ВВС Юрий Игнат заявил, что у России большое преимущество перед ВСУ в радиоэлектронной борьбе. Украина, по его словам, только начала развивать данное направление.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР подсчитали эффективность неуязвимых беспилотников «Ланцет».