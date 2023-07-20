Квартиры в центре Москвы и куча денег: с кем Гурцкая будет бороться за наследство мужа

Что известно об имуществе, которым владел Петр Кучеренко?

Певице Диане Гурцкая до сих пор непросто смириться со смертью любимого мужа Петра Кучеренко, ушедшего совсем недавно. Но вскоре перед ней встанет значимый вопрос, который нельзя откладывать на потом.

Неясно, оставил ли покойный завещание, так как его смерть была совершенно внезапной. Поэтому кому достанется все его наследство — открытый вопрос.

Известно, что до брака с Гурцкая чиновник уже был женат, однако детей первая супруга ему не подарила. А это означает, что претендовать на наследство может только артистка и ее 16-летний сын, рожденный от Кучеренко.

Он скончался, когда летел в Россию из командировки на Кубе. Мужчине внезапно стало плохо прямо в самолете — врачи не смогли спасти его, напоминает «Киноафиша».

Кучеренко занимал пост замглавы Минобрнауки, хорошо при этом зарабатывая. Как следует из декларации на сайте ведомства, в его владении было жилье в одном из самых дорогих районов Москвы — Хамовниках, а также еще одна квартира площадью в 130 квадратных метров, стоимость которой оценивается в 45 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гурцкая отказалась выходить на сцену после смерти мужа.