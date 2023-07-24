Адвокат Славы объяснила скандал певицы с хирургом Хайдаровым: «Не должно быть так»

Певица готова судиться со специалистом за «испорченную» грудь и клевету.

В скандал между певицей Славой (Анастасия Сланевская) и звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым активно включились юристы. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сообщила адвокат Славы и певицы Любови Успенской Елена Сенина.

Она отметила, что результатом работы Хайдарова оказалась недовольна и ее вторая доверительница, которая когда-то была пациенткой хирурга.

«Сказать, Любовь Успенская возмущалась, но ей было совершенно не до того, чтобы заниматься судебными разбирательствами и выяснением отношений, все завершилось на неприятном осадке», — отметила адвокат.

Звезды были готовы решить вопрос миром. Однако на это, по всей видимости, не согласна противоположная сторона. Сенина отметила, что конфликт уже был практически улажен, но Хайдаров сам «подлил масла в огонь», назвав своих знаменитых клиенток в соцсети «вымогательницами». Более того, хирург нанял адвоката Александра Добровинского, видимо, готовясь отстаивать свои интересы в юридической плоскости.

«Супруга Тимура Хайдарова, которая является руководителем клиники, связалась с певицей (Славой — Прим. ред.), просила о том, чтобы ситуацию нивелировать. Слава пошла на контакт в силу нормальных личных отношений. Мы сегодня начали договариваться, даже практически договорились утром как-то ситуацию спустить на тормозах. Но, к сожалению, больше никаких звонков не поступало. В дело на стороне Хайдарова вступил адвокат Добровинский. Влияет ли он на своих доверителей, чтобы не проявить договороспособность и не уладить ситуацию с клиентами клиники, я сказать не могу», — отметила Сенина.

При этом, по словам адвоката, супруга Хайдарова показалась ей лояльно настроенной и абсолютно договороспособной во время общения по телефону. Женщина заверила, что ее муж не снимает с себя ответственности, и они хотели бы урегулировать конфликт путем публичных извинений и выплаты денежной компенсации. Однако после этого стало известно о привлечении к разбирательству адвоката Добровинского.

«Если сейчас Хайдаров не принесет публичные извинения — для нас это первично — мы вынуждены будем принять соответствующие меры, включая обращение и в правоохранительные, и судебные органы по вопросу некачественного оказания услуг», — заявила Сенина.

Она отметила, что хирурга можно привлечь к ответственности и за клевету. Адвокат указала, что Хайдаров, по сути, обвинил Славу и Успенскую в вымогательстве — уголовно наказуемом деянии, предусмотренном 163-й статьей уголовного кодекса.

«Соответственно, у нас есть другая статья уголовного кодекса — 128-я, которая говорит об ответственности за клевету. Нужно следить за своим эпистолярным жанром и лексикой, выверять каждое слово, тем более, когда ты являешься публичной личностью», — подчеркнула Сенина.

Как развивались события

Скандал между Славой и Хайдаровым начался после того, как певица публично обвинила хирурга в некачественно проведенной пластики груди. Знаменитость пожаловалась на шрамы, рубцы и разные уровни грудей, что, по ее словам, стало результатом работы Хайдарова.

Хирург незамедлительно отреагировал на претензии певицы через СМИ. Хайдаров заявил, что певицу предупреждали о рисках и процессе заживления после операции, однако она не соблюдала рекомендации. Хирург утверждает, что в планах было хирургическое исправление оставшихся у Славы после операции рубцов, а также реабилитационные услуги, направленные на грамотное заживление, — крема, пластыри и инъекции. Однако знаменитость, по его словам, не приходила и не выполняла данные ей рекомендации, ссылаясь на слишком загруженный график.

Некоторые звездные клиенты хирурга встали на его защиту в конфликте с певицей. В их числе певец Филипп Киркоров, который обращался к Хайдарову за пластическими операциями по похудению, увеличению ягодиц, «накаченным» прессом и комплексному омоложению. Артист упрекнул коллегу в том, что ей «жалко потратить копеечку на наблюдение у профессионала» после операции, и призвал Славу не «хайпить на сиськах-письках».

Адвокат певицы отреагировала на заявления звезд, вставших на защиту Хайдарова. Она отметила, что удачно проведенные операции у одних пациентов звездного хирурга не гарантировали такой же успешный результат у других.

«Мы рады, что у них все хорошо, что у них нет осложнений, что у них качественно выполнены операции, что они себе нравятся. Но опять же: это пластический хирург, это не парикмахер, который может тут же перекрасить, как-то исправить ущерб для волос. Это серьезные вещи, это хирургия! Поэтому тут не должно быть так, что у одного получилось, у другого не получилось. У хирурга всегда должно быть все правильно и с хорошим результатом. Если результат некачественный, значит, хирург не выполнил свою работу надлежащим образом», — подчеркнула Сенина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Слава пригрозила Киркорову за клевету в ее адрес после скандала с Хайдаровым.