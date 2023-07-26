Не имеет права оперировать? Хирург Хайдаров не проходил подготовку в ординатуре

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова Эксклюзив 426 0

Звездный врач Тимур Хайдаров не проходил подготовку в ординатуре по пластической хирургии

Не имеет права оперировать? Хирург Хайдаров не проходил подготовку в ординатуре

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Обнаружены новые факты, которые добавляют интересные детали в деле противостояния певицы Славы и хирурга Хайдарова.

В биографии скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова, который сейчас судится с певицей Славой (настоящее имя Анастасия Сланевская — Прим. Ред.) по поводу того, что он сделал ей некачественную пластику груди, обнаружен интересный факт, касающийся его образования.

Недавно исполнительница хита «Одиночество» рассказала, что после проделанных операций, она довольна всем, кроме молочных желез, так как у нее остались шрамы, рубцы и асимметрия.

Как стало известно 5-tv.ru, у доктора отсутствует подготовка в ординатуре по пластической хирургии. Такая информация была обнародована в иске предыдущего пациента, который остался недоволен результатом операции.

Это указывает на тот факт, что Хайдаров не имеет права быть практикующим врачом, так как он не доучился. Обнародованное судебное разбирательство было еще в 2019 году. Тогда дело закончилось тем, что суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.

Фото: 5-tv.ru

На данный момент интересы Сланевской представляет адвокат Елена Сенина, которая заявила, что семья Хайдаровых пыталась нивелировать конфликт. Однако позже сам доктор «подлил масла в огонь» тем, что назвал те, кто встает против него «вымогательницами».

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Более того, хирург нанял адвоката Александра Добровинского, видимо, готовясь отстаивать свои интересы в юридической плоскости.

Представитель судебной власти со стороны Сланевской отметила, что хирурга можно привлечь к ответственности и за клевету. Адвокат Сенина указала, что Хайдаров, по сути, обвинил Славу в вымогательстве — наказуемом деянии, предусмотренном 163-й статьей уголовного кодекса.

Как развивались события

Скандал между знаменитостями начался после того, как Слава в своем блоге публично обвинила хирурга в некачественно проведенной операции по усовершенствованию груди.

Хирург незамедлительно отреагировал на претензии певицы через СМИ. Он дал большие интервью изданиям, в которых заявил, что женщину предупреждали о рисках и процессе заживления после вмешательства, однако она не соблюдала рекомендации.

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Доктор утверждает, что в планах было хирургическое исправление рубцов, а также другие реабилитационные услуги, направленные на грамотное заживление.

Однако, по его словам, звезда не приходила и не выполняла данные ей рекомендации, ссылаясь на слишком загруженный график.

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Теперь шоу-бизнес разделился на два лагеря. Одни защищают врача, на его стороне — певец Филипп Киркоров, который обращался за пластическими операциями по похудению, увеличению ягодиц, «накаченным» прессом и комплексному омоложению.

Артист упрекнул коллегу в том, что ей «жалко потратить копеечку на наблюдение у профессионала» после операции, и призвал Славу не «хайпить на сиськах-письках».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Слава пригрозила Киркорову за клевету в ее адрес после скандала с Хайдаровым.

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