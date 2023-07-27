Путин сообщил об активизации ВСУ на запорожском направлении

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 125 0

Попыткам контрнаступления неизменно препятствуют российские бойцы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

ВСУ активизировались в зоне проведения спецоперации, сосредоточив усилия на запорожском направлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается последних дней, то, действительно, подтверждаем, что боевые действия активизированы. Существенным образом», — сказал глава государства на полях саммита «Россия — Африка».

Отпор боевикам в ходе недавной атаки дали бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморскогго флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа. В итоге националисты были отброшены, попытки контрнаступления остановлены, подчеркнул Путин в ходе общения с журналистами. 

Противник в ходе столкновения потерял более 200 человек, уточнил российский лидер. Помимо этого, ВСУ лишились 26 танков и 13 бронемашин.

Без потерь, признал президент, не обошлось и у армии России. Но они более чем в десять раз меньшие, чем у врага. 

Российские бойцы, по мнению Путина, проявили пример массового героизма. Им прямо в зоне боевых действий вскоре вручат госнаграды, а их подразделениям присвоят почетные наименования. 

Президент объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Путин подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
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