Екатеринбург затопили водопады, фонтаны и гейзеры из-за «тропических» ливней
Екатеринбург затопили водопады и фонтаны из-за ливней
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Жителей города уже не спасают ни зонты, ни дождевики.
Водопады, фонтаны и гейзеры забили в Екатеринбурге из-за сильных ливней. В городе случилось несколько коммунальных аварий.
Осадков выпало столько, что вода из люков хлынула на дороги. Непросто пришлось тем, кого непогода застала в пути. Разлились целые озера. А пешеходов не спасали ни зонты, ни дождевики. Появился и местный водопад.
Тем временем жители Архангельска делятся кадрами эффектной грозы. Мощные всполохи в небе сверкали всю ночь.
Стихия пощадила регион — обошлось без ущерба и пострадавших.
А в Башкирии по селам прокатился разрушительный смерч. В одном из районов республики поднялся ураганный ветер. Мощными порывами сорвало крыши домов, снесены заборы и ограды. Но обошлось без пострадавших.
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