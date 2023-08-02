Смертоносный тайфун накрыл юг Японии: есть погибший и пострадавшие
Смертоносный тайфун накрыл юг Японии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Xu Chang; 5-tv.ru
Что сейчас происходит в регионах? Как спасают людей?
Мощнейший тайфун ударил по югу Японии. Уже есть жертвы. Погиб один человек. Еще как минимум пятеро пострадали. Власти пытались заранее подготовиться, объявив экстренную эвакуацию с Окинавы. Однако вывезти людей до прихода стихии не успели — ураган застал их прямо на улицах.
Скорость ветра в эпицентре стихии достигла 70 метров в секунду, а на побережье образовались гигантские волны. Тем временем власти не оставляют попыток эвакуировать жителей — хотя в опасной зоне сейчас почти миллион человек.
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