Смертоносный тайфун накрыл юг Японии: есть погибший и пострадавшие

Что сейчас происходит в регионах? Как спасают людей?

Мощнейший тайфун ударил по югу Японии. Уже есть жертвы. Погиб один человек. Еще как минимум пятеро пострадали. Власти пытались заранее подготовиться, объявив экстренную эвакуацию с Окинавы. Однако вывезти людей до прихода стихии не успели — ураган застал их прямо на улицах.

Скорость ветра в эпицентре стихии достигла 70 метров в секунду, а на побережье образовались гигантские волны. Тем временем власти не оставляют попыток эвакуировать жителей — хотя в опасной зоне сейчас почти миллион человек.