Советник Пушилина Гагин заявил о наступлении ВС России на Авдеевку с трех сторон

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Он назвал укрепрайон ВСУ «достаточно серьезным».

Советник Пушилина Гагин заявил о наступлении ВС России на Авдеевку с трех сторон

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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Спецоперация

Российские силы теснят ВСУ в направлении Авдеевки в ДНР. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости врио главы республики Ян Гагин.

«На авдеевском направлении мы наступаем с трех сторон: это в лоб, по флангам. Сам укрепрайон простилается на километры вглубь, это достаточно серьезно», — заявил он.

Гагин также сообщил, что украинские боевики истощены, регулярных и полномасштабных попыток атаковать они не предпринимают. Интенсивность атак со стороны ВСУ по сравнению с прошлым месяцем заметно снизилась.

Гагин добавил, что ситуация в районе Авдеевки напоминает Артемовск, так как вполне вероятно, что силы противника также будут зажаты российскими военными с трех сторон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску.

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