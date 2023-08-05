Убийственный сепсис: Мирошниченко перед смертью лечилась в частной клинике
Актриса Ирина Мирошниченко лечилась в частной клинике перед смертью
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
Знаменитая актриса старалась пойти на поправку из-за всех сил, но почему лечение за деньги не помогло?
Стали известны подробности смерти актрисы Ирины Мирошниченко. Женщина скончалась на 82-м году жизни в Московской инфекционной больнице. Причиной смерти стала полигонная недостаточность вследствие септического шока. Проще говоря, сепсис.
У актрисы отказали все органы. Издание KP.RU рассказало, что ее диагноз очень сильно похож на тот, который ставили фигуристу Роману Костомарову. Но почему врачи смогли спасти олимпийского чемпиона, а актрису — нет? Ответ довольно очевидный — спортивный организм и относительно молодой возраст. Но даже при этих факторах за жизнь фигуриста боролись полгода, и в итоге он перенес ампутацию.
Параллельно сепсис актрисы сопровождался другими заболеваниями. А все началось с обычной простуды, затем бронхит, который прекращался на время, но быстро возвращался вновь. А в последние две недели жизни, казалось бы, безобидное заболевание переросло в пневмонию.
Близкая подруга актрисы рассказала, что она лечилась в частной клинике. Но даже там не помогли. Она пролежала в больнице две недели, а инфекция в легких продолжала развиваться.
Когда стало ясно, что даже в частной клинике ей не помогут, то ее перенаправили в государственную. Но врачи уже ничего не могли сделать с активным сепсисом. Мирошниченко пролежала несколько дней в медикаментозной коме, а затем скончалась.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Мирошниченко скрывала от всех свое наследство.
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