«Я очень жалею»: за что Умалатова навсегда будет виновата перед Мирошниченко

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 28 0

Сажи Умалатова: я не общалась с Мирошниченко по своей вине и жалею об этом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко

Иногда кажется, что время бесконечное. Осознание порой приходит слишком поздно.

Политический деятель Сажи Умалатова призналась, что не может простить себе ошибку в общении с народной артисткой РСФС Ириной Мирошниченко. В беседе с 5-tv.ru она раскрыла, что их дружба прекратилась по ее инициативе.

«Нам кажется, что все навсегда, что время будет хватать. Нет. Время уходит, люди уходят. Это моя вина, и я очень жалею об этом», — прокомментировала политик.

Умалатова добавила, что была осведомлена о болезни Мирошниченко, но весть о смерти все рано принять не может. Для нее она всегда была «святой душой», которая светилась для всех с экрана телевизора и сцены театра. Актриса, по ее словам, не хотела чтобы ее видели больной и слабой, именно поэтому ее запомнят яркой, сильной и улыбчивой, заключила общественный деятель.

Страна сегодня, 7 августа, прощается с Ириной Мирошниченко. Звезда фильмов «Я шагаю по Москве» и «Дядя Ваня» скончалась в больнице на 82-м году жизни спустя несколько дней после госпитализации. Известно, что в палате у нее произошла остановка сердца, однако врачи сделали невозможное — запустили его заново. Вскоре остановка повторилась. Врачам, к сожалению, сотворить чудо во второй раз не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал что разрыдавшаяся Марина Зудина попросила Мирошниченко передать привет ее покойному мужу Олегу Табакову.

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