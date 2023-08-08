Вода повсюду: как Приморье справляется с сильнейшими ливнями

Эфирная новость 33 0

Спасатели борются с последствиями непогоды в Приморье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Синоптики, тем временем, прогнозируют дальнейшую непогоду в краю.

Последствия непогоды устраняют в Приморье — спасатели откачивают воду и доставляют в затопленные села продукты. Из-за сильных дождей от автомобильного сообщения отрезаны более десяти населенных пунктов.

В одном из муниципалитетов действует режим ЧС — там подтоплены более 400 приусадебных участков. Из-за шторма в Японском море на острове, где проходил молодежный слет, застряли 17 детей.

Сотрудникам МЧС пришлось совершить несколько рейсов, чтобы переправить всех на материк. Тем временем, синоптики прогнозируют новую порцию ливней.

На край обрушится тайфун «Ханун», ранее стихия оставила без света более 200 тысяч домов в Японии. Власти Приморья объявили штормовое предупреждение.

Ранее 5-tv.ru писал, что снег внезапно выпал в Магаданской области.

Тема:
Погода
8 авг
О них не забыли: как животным в зоопарках помогают пережить жару
8 авг
Приблизили Новый год: снег внезапно выпал в Магаданской области
8 авг
Срывало крыши: погодный апокалипсис обрушился на Смоленск
8 авг
Опасный зной: трагедий на воде стало больше после прихода жары
7 авг
Из крайности в крайность: волна изнуряющей жары накрыла Москву и Петербург
5 авг
Поверхность Мирового океана рекордно нагрелась
4 авг
Аномальное пекло: волны жары обрушились на Центральную Россию
4 авг
Будет еще хуже: сверхинтенсивные ливни обрушились на Приморье
4 авг
Чем жарче, тем хуже: почему лето — самый опасный сезон
3 авг
Ни секунды покоя: экстремальные скачки погоды продолжают удивлять россиян
+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
96.57
1.76 106.05
2.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:11
«Шах и мат»: Украине предрекли провал, несмотря на поставки оружия
13:56
Минобороны заявило о нанесении упреждающих ударов по ВСУ под Запорожьем
13:55
«Гуляла с другими»: зарезавший подругу в Екатеринбурге подросток назвал мотив
13:47
Российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области
13:37
«Очень хочу посмотреть»: Гоша из «Универа» посоветовал правдивый фильм об СВО
13:33
«Я могу бегать»: Костомаров опубликовал видео с долгожданными стопами

Сейчас читают

Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях
«Очень разные голоса»: дочь Успенской не согласна, что похожа на звездную мать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео