Вода повсюду: как Приморье справляется с сильнейшими ливнями
Спасатели борются с последствиями непогоды в Приморье
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru
Синоптики, тем временем, прогнозируют дальнейшую непогоду в краю.
Последствия непогоды устраняют в Приморье — спасатели откачивают воду и доставляют в затопленные села продукты. Из-за сильных дождей от автомобильного сообщения отрезаны более десяти населенных пунктов.
В одном из муниципалитетов действует режим ЧС — там подтоплены более 400 приусадебных участков. Из-за шторма в Японском море на острове, где проходил молодежный слет, застряли 17 детей.
Сотрудникам МЧС пришлось совершить несколько рейсов, чтобы переправить всех на материк. Тем временем, синоптики прогнозируют новую порцию ливней.
На край обрушится тайфун «Ханун», ранее стихия оставила без света более 200 тысяч домов в Японии. Власти Приморья объявили штормовое предупреждение.
Ранее 5-tv.ru писал, что снег внезапно выпал в Магаданской области.
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