Приблизили Новый год: снег внезапно выпал в Магаданской области

Многие водители оказались не готовы к ранним заморозкам.

В Магаданскую область на пике лета пришла зима. На севере региона выпал снег — он укрыл машины и дороги.

В августе низкие температуры с зимними осадками — редкость даже для Колымы. Многие водители оказались не готовы к ранним заморозкам.

На областных трассах происходят крупные аварии. Несколько большегрузов уже перевернулись.

Первые холода под Магаданом надолго не задержатся. Синоптики обещают возвращение лета к концу недели.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстремальные скачки погоды продолжают удивлять россиян.