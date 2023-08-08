Приблизили Новый год: снег внезапно выпал в Магаданской области
Снег выпал на севере Магаданской области
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Eckel via www.imago-image; 5-tv.ru
Многие водители оказались не готовы к ранним заморозкам.
В Магаданскую область на пике лета пришла зима. На севере региона выпал снег — он укрыл машины и дороги.
В августе низкие температуры с зимними осадками — редкость даже для Колымы. Многие водители оказались не готовы к ранним заморозкам.
На областных трассах происходят крупные аварии. Несколько большегрузов уже перевернулись.
Первые холода под Магаданом надолго не задержатся. Синоптики обещают возвращение лета к концу недели.
Ранее 5-tv.ru писал, что экстремальные скачки погоды продолжают удивлять россиян.
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