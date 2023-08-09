Япония «забыла» про виновников атомной катастрофы из-за страха перед США

Дайан Сэйр: страх перед США вынудил Японию забыть о виновниках бомбардировок
Фото: www.globallookpress.com / Keystone Pictures Agency
Накануне в «Стране восходящего солнца» вспоминали жертв бомбардировки в Хиросиме в 1945 году.
Япония «забыла» про виновников атомной катастрофы в Хиросиме из-за страха перед Америкой. Об этом сообщила РИА Новости кандидат в сенат США Дайан Сэйр.
«Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать», — заявила политик.
Она также подчеркнула, что несмотря на это, рычагов давления с каждым днем становится меньше.
Накануне в «Стране восходящего солнца» вспоминали жертв бомбардировки в Хиросиме в 1945 году. Ряд японских чиновников, выступавших на церемонии, проигнорировал тот факт, что бомбу сбросили США. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также не упомянул страну, виновную в гибели людей.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что церемонию в Хиросиме посетили представители более 100 стран.
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