Япония «забыла» про виновников атомной катастрофы из-за страха перед США

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 56 0

Дайан Сэйр: страх перед США вынудил Японию забыть о виновниках бомбардировок

Япония «забыла» про виновников атомной катастрофы из-за страха перед США

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Pictures Agency

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Бомбардировка Хиросимы

Накануне в «Стране восходящего солнца» вспоминали жертв бомбардировки в Хиросиме в 1945 году.

Япония «забыла» про виновников атомной катастрофы в Хиросиме из-за страха перед Америкой. Об этом сообщила РИА Новости кандидат в сенат США Дайан Сэйр.

«Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать», — заявила политик.

Она также подчеркнула, что несмотря на это, рычагов давления с каждым днем становится меньше.

Накануне в «Стране восходящего солнца» вспоминали жертв бомбардировки в Хиросиме в 1945 году. Ряд японских чиновников, выступавших на церемонии, проигнорировал тот факт, что бомбу сбросили США. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также не упомянул страну, виновную в гибели людей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что церемонию в Хиросиме посетили представители более 100 стран.

Тема:
Бомбардировка Хиросимы
6 авг
В Хиросиме почтили память жертв ядерной бомбардировки
22 мая
Захарова иронично ответила Зеленскому на сравнение Артемовска и Хиросимы
18 мая
Байден не намерен извиняться за атомные бомбардировки Хиросимы на саммите G7
29 мар
Убивали людей пятью способами: как американцы обратили в прах Хиросиму и Нагасаки
22 дек
В Японии призвали США честно признать атаки Хиросимы и Нагасаки
7 авг
Полянский упрекнул генсека ООН в умалчивании виновника бомбардировки Хиросимы
6 авг
Будет хуже Хиросимы: что ждет человечество после ядерного удара
6 авг
Сто секунд до ядерной войны: что такое часы Судного дня и как они работают
6 авг
Ад на земле: история бомбардировки Хиросимы и ее последствия для всего мира
6 авг
В Госдуме заявили, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством
+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.08
-0.49 105.44
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:20
Блокадникам и защитникам Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
8:14
Все в слезах: как прошла свадьба Эльвиры Т и Александра Гречаника
8:00
Посол РФ Антонов заявил о потугах США уйти от ответственности за зерновую сделку
7:53
Поехали! Российские космонавты готовятся выйти в открытый космос
7:46
«Не было записок»: о чем попросил муж Натали певицу перед смертью
7:32
Япония «забыла» про виновников атомной катастрофы из-за страха перед США

Сейчас читают

Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню
Невероятно, но факт: как пластические хирурги подбирают импланты для увеличения груди
«Прикрывают дыры»: эксперт высмеял статью Times о «мощнейшей» системе ПВО Киева
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео