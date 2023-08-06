В Хиросиме почтили память жертв ядерной бомбардировки

Церемонию посетили представители более 100 стран.

В Японии почтили память жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы, произошедшей 78 лет назад. Об этом сообщает телеканал NHK. В мероприятии приняли участие выжившие после бомбардировки, а также семьи погибших. Церемония прошла в Мемориальном парке мира, ее также посетили послы порядка 110 стран.

После минуты молчания мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи прочитал декларацию мира. Слова в память о жертвах также сказал премьер-министр Фумио Кисида.

Генсек ООН Антониу Гутерриш присутствовать на мероприятии лично не смог. Его речь прочитала заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Примечательно, что в ней ни разу не упомянуты США.

«Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Тем не менее, как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют», — говорится в сообщении.

США сбросили ядерную бомбу «Малыш» на мирный город в августе 1945 года. В первый день от взрыва погибло от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв выросло до 140 тысяч.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) проводят мероприятия для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС. Станция продолжает подвергаться обстрелам со стороны боевиков киевского режима.