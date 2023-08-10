Распространяется быстро: насколько новый штамм «Эрис» опаснее предыдущих

В России уже выявили 17 случаев заражения новым штаммом. Неужели нас ждет новая пандемия?

ВОЗ сообщила, что в мире быстрыми темпами распространяется новый вариант коронавируса «Эрис». Впервые его выявили в феврале, а уже в июле организация определила данный штамм и его дочерние линии как представляющие интерес.

При этом риск заражения им для населения пока расценивается как низкий, несмотря на его распространенность. 5-tv.ru спросил у эпидемиолога Николая Крючкова, насколько этот штамм опаснее предыдущих.

«Главным образом, эта заразность обусловлена сниженной способностью, предшествующего иммунитета, нейтрализовать этот подвариант коронавирусной инфекции. То есть ранее выработанный иммунитет, который был приобретен либо в результате вакцинации, либо естественным путем в результате заболевания COVID-19. Он несколько хуже справляется с таким подвариантом», — объясняет врач.

Кроме того, существует небольшое количество косвенных данных о том, что он эффективнее заражает целевые клетки. Точно говорить об этом пока невозможно, но все эти признаки приводят к тому, что в популяции этот вид оказывается более эволюционно «выигрышным», чем ранее существовавшие.

На самом деле, ничего радикально нового в этом процессе нет, говорит Крючков. Все предшествующие подвиды развивались точно таким же способом.

«Они становились более заразными, фактически восстанавливая высокую чувствительность к популяции», — констатирует специалист.

По словам эпидемиолога, по темпам распространения штамм EG.5.1 находится на первом месте в США. В России с апреля по август выявили всего 17 случаев заражения «Эрисом».

Их популяция становится менее чувствительной и защищенной. В силу эволюционного отбора выбираются такие «мутанты», в которых, например, меняется только одна аминокислотная замена в F-белке.

Они занимают «выигрышные» позиции и опережают другие подварианты. Из-за низкого уровня вакцинации и того, что антиковидные ограничения действуют в недостаточной мере, создается благоприятная среда для распространения вируса.

Пока что это не должно привести к скачкообразному росту заболеваемости, например, повторению крупных волн пандемии, говорит Крючков. Но, тем не менее, эволюция коронавируса продолжается — и, в силу того, что происходит, он может стать патогенным.

Более того, люди пока не могут контролировать этот процесс. Поэтому уже сегодня следует осуществлять антиковидные мероприятия, так как риск, что мы снова можем оказаться в условиях пандемии, все-таки есть, подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис».