«Идет отлов»: на Украине сообщили об охоте на мужское население

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 83 0

Экс-советник Кучмы Соскин: украинских мужчин похищают на улицах и отправляют служить в ВСУ

«Идет отлов»: на Украине сообщили об охоте на мужское население

Фото: www.globallookpress.com / Serhiihudakukrinform

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Представителей сильного пола караулят на улицах. Правительство всеми силами пытается восполнить потери.

На улицах Украины участились случаи отлова мужчин с целью мобилизации их на военную службу. Бывший советник экс-президента страны Олег Соскин пояснил, что «сафари» на украинцев началось из-за тяжелых потерь киевского режима.

По словам Соскина, украинский нацистский режим ворует представителей сильного пола в отчаянной попытке спасти вооруженные силы. Мужчин в стране буквально выжидают на улицах, заталкивают в автобусы и отправляют на фронт.

«Идет отлов, идет на охота на мужчин на Украине. Режим Зеленского по сути устроил „сафари“ на украинцев», — прокомментировал Соскин в видео для своего YouTube канала.

Эксперт считает, что правительство страны решилось на столь отчаянный шаг из-за больших потерь в зоне СВО. По его словам, стране не хватает «пушечного мяса».

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений.

Как ранее писал 5-tv.ru, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось в пользу России. По его словам, Киев потерял 13 тысяч боевиков за несколько недель.

Тема:
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