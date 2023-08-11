Дональд Трамп уверен, что Джо Байден сошел с ума: «Ведет нашу страну в ад»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

Экс-президент США Трамп назвал своего преемника Байдена сумасшедшим

Дональд Трамп уверен, что Джо Байден сошел с ума: «Ведет нашу страну в ад»

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Тема:
Выборы президента США 2024

Бывший и действующий президенты США ожесточенно сражаются на всех фронтах в преддверии выборов 2024 года.

Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал сумасшедшим действующего президента Джо Байдена. Свое мнение политик и бизнесмен опубликовал на личной странице в собственной социальной сети Truth Social. Он прошелся по сопернику на выборах 2024 года, не стесняясь в выражениях.

«Я считаю, что продажный Джо Байден не просто глуп и некомпетентен, я уверен, что он сошел с ума… Он является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад», — написал Трамп

Экс-президент назвал оппонента «бредящим безумцем», в очередной раз критикуя миграционную политику Белого дома. Не по нраву ему пришлось и использование администрацией Байдена Министерства юстиции и ФБР «в качестве оружия». По словам Трампа, «отвратительные политики» из команды соперника угрожают благополучию Штатов.

Далеко не впервые в своем стремлении свергнуть Байдена Трамп переходит на личности. Прежде, к примеру, он называл нынешнюю миграционную политику величайшей ошибкой в истории государства, винил во всем, естественно, оппонента — «человека с умом, идеями и IQ первоклассника». При Байдене, считает бывший лидер, США стали «свалкой», а города наводнились бездомными, наркоманами и преступниками.

Выборы американского президента состоятся в ноябре 2022 года. Дональд Трамп надеется переизбраться несмотря на уголовное расследование, оно касается, в том числе, штурма Капитолия, а его противник — несмотря на возраст (80 лет) и подозрения в деменции. Ранее 5-tv.ru выяснял, как Трамп может избежать тюремного срока.

Тема:
Выборы президента США 2024
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