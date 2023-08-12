Кого накроет: метеоролог рассказал об интенсивных осадках в ряде регионов РФ

Метеоролог Вильфанд: в 14 регионах РФ ожидаются сильные дожди
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Сильнее всего стихия проявит себя в Ленинградской, Томской, Омской областях. Подробности читайте на сайте 5-tv.ru
В ближайшие дни в ряд российских регионов придет очень дождливая погода. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам специалиста, наибольшее число осадков выпадет в Ленинградской, Томской, Омской, Новгородской областях. Также непогода «накроет» Краснодарский край, Приморье и ряд других российских регионов.
«Совершенно некомфортная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае — там температура [будет] 14-20 градусов максимальная. Это на 4-6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди», — заявил Вильфанд.
Специалист предупредил, что в некоторых южных регионах ожидаются дождливые выходные. К примеру, в Краснодарском крае и Адыгее пройдут сильные дожди с грозами, градом и ветром до 25 м/с. Вильфанд добавил, что в центральных районах Красноярского края, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края также выпадет значительное количество осадков.
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