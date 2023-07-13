Минута страха в полной тьме: пассажиры батискафа «Титан» узнали о своей смерти заранее

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Полина Долгова
Полина Долгова 423 0

Daily Mail: пассажиры батискаф «Титан» ждали своей смерти целую минуту

Минута страха в полной тьме: пассажиры батискафа «Титан» узнали о своей смерти заранее

Фото: www.globallookpress.com / ABACA

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По расчетам, путь к гибели пассажиров батискафа продолжался от 48 до 71 секунд.

Пассажиры батискафа «Титан» узнали о своей неминуемой участи за минуту до того, как их аппарат лопнул подобно воздушному шару, сообщает издание Daily Mail.

Испанский эксперт по субмаринам Хосе Луис Мартин предположил, что причина трагедии заключается в отказе бортового питания, которой произошло на глубине примерно 1 700 метров. После этого батискаф потерял устойчивость и резко пошел вниз носовой (более тяжелой) частью вниз.

Пассажиры начали падать друг на друга, как в колодец. Все это произошло к кромешной тьме, которая воцарилась в салоне из-за отказа оборудования.

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«Титан» камнем пошел ко дну и падал еще около километра вниз. Все это время пассажиры, превратившись в клубок, ждали смерти.

По приблизительным расчетам, это продолжалось от 48 до 71 секунд. А затем давление расплющило «Титан» и всех, кто был внутри.

Батискаф «Титан» направлялся к затонувшему в 1912 году «Титанику». Он пропал с радаров в день погружения — 18 июня. Внутри глубоководного аппарата находились пять человек. На поиски были брошены силы флота и авиации нескольких стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что компания OceanGate приостановила все операции после взрыва батискафа «Титан».

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