Минута страха в полной тьме: пассажиры батискафа «Титан» узнали о своей смерти заранее
Daily Mail: пассажиры батискаф «Титан» ждали своей смерти целую минуту
Фото: www.globallookpress.com / ABACA
По расчетам, путь к гибели пассажиров батискафа продолжался от 48 до 71 секунд.
Пассажиры батискафа «Титан» узнали о своей неминуемой участи за минуту до того, как их аппарат лопнул подобно воздушному шару, сообщает издание Daily Mail.
Испанский эксперт по субмаринам Хосе Луис Мартин предположил, что причина трагедии заключается в отказе бортового питания, которой произошло на глубине примерно 1 700 метров. После этого батискаф потерял устойчивость и резко пошел вниз носовой (более тяжелой) частью вниз.
Пассажиры начали падать друг на друга, как в колодец. Все это произошло к кромешной тьме, которая воцарилась в салоне из-за отказа оборудования.
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«Титан» камнем пошел ко дну и падал еще около километра вниз. Все это время пассажиры, превратившись в клубок, ждали смерти.
По приблизительным расчетам, это продолжалось от 48 до 71 секунд. А затем давление расплющило «Титан» и всех, кто был внутри.
Батискаф «Титан» направлялся к затонувшему в 1912 году «Титанику». Он пропал с радаров в день погружения — 18 июня. Внутри глубоководного аппарата находились пять человек. На поиски были брошены силы флота и авиации нескольких стран.
Ранее 5-tv.ru писал, что компания OceanGate приостановила все операции после взрыва батискафа «Титан».
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