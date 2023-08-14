Три человека погибли и семь пострадали при взрыве в автосервисе в Махачкале

Десять человек пострадали в результате взрыва в автосервисе в Махачкале. Трое из них скончались, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Дагестан.

В результате ЧП начался пожар, огонь перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию (АЗС). На месте работают экстренные службы. По последним данным, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

«Огнеборцы препятствуют распространению огня на рядом расположенные здания и автомобили», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места произошедшего.