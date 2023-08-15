Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на АЗС в Махачкале

Возбуждено уголовное дело после взрыва на автозаправке в Махачкале, в результате которого погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Дагестан.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, накануне около десяти часов вечера в здании станции техобслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе, при производстве работ по обслуживанию машин произошло возгорание и последующий хлопок. Также оказались повреждены расположенные рядом здания и автомобили.

В МЧС также сообщали, что огонь после перекинулся на расположенную рядом автозаправку.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и другие экспертизы.

Согласно последним данным центра медицины катастроф Дагестана, в результате ЧП погибли 25 человек. Заместитель главы Минздрава РФ Виктор Фисенко также сообщил, что 66 человек находятся в больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на месте ЧП в Махачкале.