В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на месте ЧП в Махачкале
В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Открытое горение на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Махачкале ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций.
Трагедия произошла в Махачкале накануне поздним вечером. Причиной взрыва на АЗС мог стать автомобиль, который находился в находящейся рядом автомастерской. Предварительно, машина загорелась в автосервисе, а затем огонь перекинулся на автозаправку, что и привело к хлопку. После начался пожар.
Согласно последним данным, в результате ЧП пострадало более 60 человек, 12 их них погибли. Среди них есть дети. Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, по поручению главы ведомства Александра Куренкова пострадавшие будут доставлены спецбортом из Махачкалы в столичные лечебные учреждения. В готовность приведен самолет Ил-76 с медицинскими модулями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в больницах Махачкалы после взрыва на АЗС.
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