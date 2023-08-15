Десятки человек погибли при сходе оползней в Индии
Потоки воды и грязи уносили за собой и деревья, и целые дома.
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Hindustan Times; 5-tv.ru
Стихийное бедствие в Индии привело к многочисленным жертвам. В результате продолжительных ливней на поселения в Гималаях сошли оползни.
Погибли более 50 жителей, десятки пропали без вести. Потоки воды и грязи унесли за собой и деревья, и целые дома.
Больше всего жертв в местном индуистском храме. Оползень снес здание и заблокировал десятки человек в ловушке, сейчас под завалами ищут людей.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Грузии сообщили о полном уничтожении курорта Шови из-за оползня. Объем грязевой массы, предварительно, превысил пять миллионов кубических метров. Неконтролируемая стихия сносила на своем пути буквально все.
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