Десятки человек погибли при сходе оползней в Индии

Эфирная новость 22 0

Потоки воды и грязи уносили за собой и деревья, и целые дома.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Hindustan Times; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Стихийное бедствие в Индии привело к многочисленным жертвам. В результате продолжительных ливней на поселения в Гималаях сошли оползни.

Погибли более 50 жителей, десятки пропали без вести. Потоки воды и грязи унесли за собой и деревья, и целые дома.

Больше всего жертв в местном индуистском храме. Оползень снес здание и заблокировал десятки человек в ловушке, сейчас под завалами ищут людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Грузии сообщили о полном уничтожении курорта Шови из-за оползня. Объем грязевой массы, предварительно, превысил пять миллионов кубических метров. Неконтролируемая стихия сносила на своем пути буквально все.

Тема:
Погода
15 авг
Дороги в обломках: мощный тайфун обрушился на Японию
15 авг
Солнечный удар: Панамский канал ввел ограничения для судов
15 авг
Всем миром: в Приморье началась масштабная спасательная операция
15 авг
Гигантские потоки глины обрушились на город на западе Италии
15 авг
В Приморье вводят режим ЧС регионального уровня в связи с паводком
15 авг
Иркутск и Ачинск «ушли под воду» после мощного ливня
15 авг
В Приморье подсчитывают ущерб, нанесенный наводнением
14 авг
Вода уходит: в Приморье пытаются оценить ущерб от сильнейшего тайфуна
14 авг
Самый разрушительный: какой ущерб нанес Приморью мощный тайфун
13 авг
В Москве ожидают новый температурный пик: рекорд за рекордом
+24° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
97.42
-3.62 106.57
-4.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:18
Пожар на элетроподстанции произошел в Ленинградской области
23:11
Умер двухкратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин
23:00
Самолет Бербок выведут из эксплуатации из-за сорвавшей визит в Австралию поломки
22:49
«Вашими молитвами»: сын Ясуловича рассказал о состоянии выписанного из больницы артиста
22:36
Десятки человек погибли при сходе оползней в Индии
22:27
Все в голове: почему люди заедают стресс

Сейчас читают

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
Так появился ВИЧ: чем опасны эксперименты США в синтетической биологии
Байден пожалел денег на своего «сукиного сына» Зеленского: один обман?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку