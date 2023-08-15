Десятки человек погибли при сходе оползней в Индии

Стихийное бедствие в Индии привело к многочисленным жертвам. В результате продолжительных ливней на поселения в Гималаях сошли оползни.

Погибли более 50 жителей, десятки пропали без вести. Потоки воды и грязи унесли за собой и деревья, и целые дома.

Больше всего жертв в местном индуистском храме. Оползень снес здание и заблокировал десятки человек в ловушке, сейчас под завалами ищут людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Грузии сообщили о полном уничтожении курорта Шови из-за оползня. Объем грязевой массы, предварительно, превысил пять миллионов кубических метров. Неконтролируемая стихия сносила на своем пути буквально все.