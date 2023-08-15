Солнечный удар: Панамский канал ввел ограничения для судов

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Панамский канал ввел ограничения для судов из-за жаркой погоды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Diego Lezama; 5-tv.ru

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Погода

Меры будут действительны вплоть до 2024 года.

Продолжительная засуха может заблокировать движение по Панамскому каналу. Возле переправы образовалась пробка — накануне около 140 судов ожидали своей очереди.

В регионе уже длительное время наблюдается аномально высокая температура — канал пересыхает, воды не хватает для судоходства. Управление Панамского канала ввело жесткие ограничения, которые будут действовать до 2024 года.

Теперь компаниям приходится рассматривать другие пути транспортировки грузов. В связи с этим средняя стоимость перевозок значительно увеличилась, а в будущем это может повлиять на доступность необходимых товаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что человечество пережило самый жаркий июль в истории. Ученые заявляют, что Земля вступает в фазу многолетнего тепла.

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