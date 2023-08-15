Названа предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале
В результате трагедии погибли 35 человек, в числе которых есть дети.
Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Названа предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале. Как сообщил глава Республики Сергей Меликов, виной тому мог быть человеческий фактор.
«Взрыв на АЗС мог произойти по вине тех, кто потворствовал халатности, выдавая различные разрешения», — подчеркнул чиновник.
В результате трагедии погибли 35 человек, а число пострадавших уже приблизилось к сотне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. Трагедия произошла поздним вечером 14 августа.
- 15 авг
- Обнаружены тела еще троих погибших при взрыве на АЗС в Дагестане
- 15 авг
- В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС
- 15 авг
- Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших при пожаре
- 15 авг
- Огонь выше соседних зданий: на месте взрыва на АЗС в Махачкале появилась воронка
- 15 авг
- В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на месте ЧП в Махачкале
- 15 авг
- Суета и паника: что происходит в больницах Махачкалы после взрыва на АЗС
- 15 авг
- Стала известна предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале
- 15 авг
- Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 12, среди них двое детей
- 14 авг
- Пожар вспыхнул после взрыва в автосервисе в Махачкале: что известно к этому часу
- 22 июн
- Предполагаемый виновник ДТП в Дагестане попросил прощения у семей погибших
Читайте также
65%
2.83 110.68
2.71
Нашли ошибку?