Киеву остро не хватает оружия. Порой приходится рисковать жизнями в попытке отремонтировать уничтоженные машины.

Украинские инженеры и механики массово выходят на минные поля, чтобы вернуть разбитую западную технику, но платят своей жизнью, сообщает газета The New York Times.

«Механики отваживаются выходить на поле боя, перемещаясь по минным полям и под артиллерийским огнем, чтобы найти и отремонтировать сломанную или разбомбленную технику», — написано в материале.

Командование ВСУ подтверждает потери механиков. По словам одного заместителя командира украинского батальона, только за последние полгода его подразделение потеряло несколько боевиков.

На минных полях подрываются не только украинские нацисты, но и западная техника. Десятки ее единиц были выведены из строя, что стало тяжелым ударом для украинской стороны.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ используют запасы советских танков после потери западных.