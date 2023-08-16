Молодые вдовы: кто из женщин-знаменитостей сталкивался со смертью мужа

Кто из звезд смог пережить смерть мужа, сохранив стойкость?

Некоторые представительницы российского шоу-бизнеса лишились любимых людей, будучи еще молодыми. Кто из звезд пережил потерю и стал вдовой, рассказывает издание 7Дней.ru.

Марина Зудина

Марина Зудина и Олег Табаков. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В 2018 году артистка стала вдовой — умер ее муж Олег Табаков. В браке с ним актриса прожила более 20 лет, родив ему двоих детей — сына Павла и дочь Марию.

В 2018-м она стала вдовой и какое-то время не могла работать. От депрессии ее тогда спасла 12-летняя дочь.

Набравшись жизненных сил, Зудина продолжила жить и вернулась к сцене и кино. В 2020 году она стала бабушкой — у Павла родилась дочь Миа.

Анна Седокова

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Первым мужем певицы был футболист Валентин Белькевич. Однако брак продержался лишь полтора года, рухнув из-за пьяных загулов и многочисленных измен спортсмена, а в 2014 году он внезапно умер.

Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

В отношениях Федосеевой и артиста Шукшина была идиллия. Лидия ушла от мужа, чтобы связать себя узами брака с Василием. У них родились две дочки — Ольга и Мария.

Но их семейное счастье резко оборвалось, когда актер умер от инфаркта. После смерти мужа Лидия взяла его фамилию, и сейчас говорит о нем как о главной любви своей жизни.

Диана Гурцкая

Диана Гурцкая и Петр Кучеренко. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Певице до сих пор непросто смириться со смертью любимого мужа Петра Кучеренко, ушедшего в этом году. Ее супруг скончался неожиданно, когда возвращался домой из командировки.

Потеря стала для артистки потрясением, оправиться после которого оказалось не так просто. Рядом с Гурцкая для поддержки постоянно находятся родственники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ожидает овдовевшую Диану Гурцкая в ближайшее время.