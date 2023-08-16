Шадаев указал на потребность в кадрах в IT-сфере

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 56 0

При этом в последнее время специалисты стали возвращаться для работы в Россию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Piero Nigro; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия сегодня по-прежнему нуждается в кадрах в IT-сфере. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время совещания с президентом Владимиром Путиным и членами кабмина.

«Потребность в кадрах у нас по-прежнему сохраняется, хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается», — сказал министр.

При этом прежде стало известно, что Россия снова становится привлекательной для современных профессий. Оказалось, что IT-специалисты вновь возвращаются на родину.

Как ранее писал 5-tv.ru, эксперты выяснили, что самые высокие зарплаты пенсионеры в России получают в сферах строительства и недвижимости.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:17
Серьезный подход: актер Ян Цапник поделился секретом счастливого брака и успешной карьеры
19:08
Дольше в восемь раз? Помогает ли гиалуроновая кислота продлить секс
18:56
Как четыре бокала вина: когда за руль нельзя садиться даже трезвым
18:45
Выглядеть моложе на 25 лет: простые советы на каждый день
18:44
«Не следовало»: в НАТО назвали ошибкой слова об уступках Киевом территорий
18:34
«Заживать будет не так быстро»: к чему стоит готовиться Ладе Дэнс после ДТП

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Тотальная мобилизация? Что ждет Украину после разгрома последнего резерва ВСУ
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку