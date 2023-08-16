Жителей Стамбула предупредили об угрозе дефицита воды в городе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 16 0

Власти города призвали горожан расходовать воду экономнее.

Жителей Стамбула предупредили об угрозе дефицита воды в городе

Фото: www.globallookpress.com / MarÃ­A JosÃ© LÃ³Pez

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Уровень наполненности водохранилищ в Стамбуле впервые с 2014 года опустился до низких показателей. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным специалистов, при сохранении нынешней ситуации запасов хватит Стамбулу на 91 день. Если же засуха станет проявляться сильнее, то показатель снизится до 61 дня.

По последним данным, запасы воды в шести из десяти водохранилищ горда опустились ниже нормы на 20%.

Власти города призвали горожан экономить воду, поскольку в ближайшие время осадков не ожидается. Наоборот, Турцию ждет аномальная жара.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов.

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