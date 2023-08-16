Жителей Стамбула предупредили об угрозе дефицита воды в городе
Власти города призвали горожан расходовать воду экономнее.
Фото: www.globallookpress.com / MarÃA JosÃ© LÃ³Pez
Уровень наполненности водохранилищ в Стамбуле впервые с 2014 года опустился до низких показателей. Об этом сообщает телеканал NTV.
По данным специалистов, при сохранении нынешней ситуации запасов хватит Стамбулу на 91 день. Если же засуха станет проявляться сильнее, то показатель снизится до 61 дня.
По последним данным, запасы воды в шести из десяти водохранилищ горда опустились ниже нормы на 20%.
Власти города призвали горожан экономить воду, поскольку в ближайшие время осадков не ожидается. Наоборот, Турцию ждет аномальная жара.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов.
- 16 авг
- Путин призвал МЧС «не расслабляться» перед новым тайфуном на Дальнем Востоке
- 16 авг
- Последний шанс: в Москве на этих выходных завершится купальный сезон
- 16 авг
- Число жертв стихийного бедствия в Индии превысило 60
- 16 авг
- Вслед за «Хануном»: в Приморье готовятся к приходу нового тайфуна «Лан»
- 16 авг
- В Москву придет «ростовское лето» с 30-градусной жарой
- 16 авг
- Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов
- 16 авг
- Льет как из ведра: сильные ливни накрыли Мурманскую область
- 15 авг
- Десятки человек погибли при сходе оползней в Индии
- 15 авг
- Дороги в обломках: мощный тайфун обрушился на Японию
- 15 авг
- Солнечный удар: Панамский канал ввел ограничения для судов
47%
-0.72 105.66
-0.91
Нашли ошибку?