Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов
Таких показателей не было зафиксировано за всю историю страны.
Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene
Турция побила собственный температурный рекорд. Министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки сообщил, что сегодня термометры показали 49,5 градуса в провинции Эскишехир.
«15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градуса в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир», — написал он в соцсети X (прежнее название Twitter).
Предыдущий рекорд — 49,1 градуса — был установлен в 2021 году. Так воздух прогрелся тогда в провинции Ширнак.
Прежде руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обрадовал россиян прогнозом по поводу продолжительности купального сезона в стране. По его словам, в Черном море можно будет купаться примерно до 10 октября. Он также не исключил, что комфортная температура в море может сохраниться и вовсе до середины октября.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что датские ученые прогнозируют ледниковый период в Европе.
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