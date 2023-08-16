Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов

Турция побила собственный температурный рекорд. Министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки сообщил, что сегодня термометры показали 49,5 градуса в провинции Эскишехир.

«15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градуса в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир», — написал он в соцсети X (прежнее название Twitter).

Предыдущий рекорд — 49,1 градуса — был установлен в 2021 году. Так воздух прогрелся тогда в провинции Ширнак.

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